За неделю в Пермском крае на пожарах погибли 10 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшую неделю в Пермском крае произошло 67 пожаров, на которых погибли 10 человек, четверо получили травмы, пятеро спасены. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности.

За этот же период на территории, охраняемой подразделениями противопожарной службы Пермского края, произошло 24 пожара (37,3% от общего количества), на которых погибли два человека, травм не зарегистрировано.

Пожар с гибелью людей произошёл в селе Ивановском Ильинского городского округа. Площадь пожара в жилом доме составила 10 кв. м. Погибли двое мужчин, 1964 и 1996 годов рождения. Они получили отравление угарным газом.

Подразделения также оказывали помощь оперативным службам при ликвидации последствий четырёх дорожно-транспортных происшествий.



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