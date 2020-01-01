Григорий Серёдкин «Звезда» в Абрау-Дюрсо обыграла раменский «Сатурн» Пермяки продолжают сбор под Новороссийском без поражений Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ФК «Звезда»

Пермский ФК «Звезда» в третьем контрольном матче на сборе под Новороссийском обыграл одного из лидеров группы «3» ПФЛ — ФК «Сатурн» из г. Раменское (Московская область). Игра состоялась в посёлке Абрау-Дюрсо и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Рустема Хузина.

Единственный гол на 20-й минуте встречи забил капитан пермяков Евгений Тюкалов. Вместе с форвардом «Звезды» Максимом Лауком он вышел «два в один» на ворота подмосковной команды и с паса партнёра пробил точно в цель.

В конце игры у «Сатурна» было несколько опасных моментов, однако счёт остался неизменным — 1:0.

Напомним, ранее «Звезда» в рамках новороссийского сбора сыграла вничью с димитровградской «Ладой» (1:1) и обыграла ногинское «Знамя» (2:1).

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