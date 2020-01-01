Григорий Серёдкин В России изменится порядок купли-продажи подержанных автомобилей Изменения вступят в силу с 1 мая текущего года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 1 мая 2021 года в России изменится порядок покупки и продажи подержанных автомобилей. Об сообщается в официальном приказе Минцифры РФ.

Теперь осуществлять сделку можно будет с помощью портала госуслуг. Благодаря изменениям пользователи смогут подписывать документы с помощью электронной подписи онлайн, а затем отправлять их на регистрацию в ГИБДД.

Отметим, что провести сделку через «Госуслуги» смогут только физические лица. И только в том случае, когда дело касается автомобиля с пробегом.

Для сделки продавец должен загрузить на сайт пакет документов: паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать заявление на портале госуслуг. Также продавцу нужно будет решить, оставлять ли себе госномер.

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