Убыток транспортной отрасли в Перми за два месяца составил 274 млн руб. Доля автобусов, оснащённых автоматизированной системой учёта, достигла 89% Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании временной комиссии по транспорту Пермской думы обсудили итоги работы новой транспортной модели Перми в январе-феврале 2021 года, сообщает пресс-служба представительного органа.

Доход транспортной отрасли в январе 2021 года составил 264 млн руб., в феврале — 277 млн руб.. Расходы — соответственно 460 и 455 млн руб., об этом рассказал руководитель департамента дорог и транспорта Анатолий Путин. По его словам, доля автобусов, оснащённых АСУП (автоматизированной системой учёта пассажиропотока), достигла 89%. На 100%-й показатель планируется выйти в течение года.

На следующей неделе комиссия соберётся вновь. Планируется обсудить эксперимент по бескондукторному проезду и отмену бесплатных пересадок при оплате наличными.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.