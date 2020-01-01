Григорий Серёдкин «Звезда-2005» обыграла дебютанта Суперлиги Единственный гол матча «звёздочки» забили с углового Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ЖФК "Звезда-2005"

Пермский ЖФК «Звезда-2005» одержал победу в первом домашнем матче Суперлиги-2021. Со счётом 1:0 в манеже «Пермь Великая» пермский клуб обыграл дебютанта турнира — ЖФК «Ростов» из Ростова-на-Дону.

Единственный гол встречи на 13-й минуте забила форвард «Звезды-2005» Надежда Ильиных. Она воспользовалась ошибкой голкипера на выходе и оказалась в нужное время — в нужном месте, замкнув подачу с углового.

После победы «Звезда-2005» временно поднялась на первую строчку турнирной таблицы. У команды Елены Сусловой четыре очка в активе после двух матчей — победы и ничьей.

Напомним, стартовали «звёздочки» в Суперлиге неделю назад. В Красноярске пермячки сыграли нулевую ничью с местным ЖФК «Енисей».

В следующем матче турнира «Звезда-2005» вновь встретится с дебютантом лиги. На этот раз — с казанским «Рубином». Матч состоится 27 марта в Казани (0+).

А дома наша команда сыграет через месяц. В воскресенье, 18 апреля, «Звезду-2005» ожидает встреча с серебряным призёром Суперлиги прошлого сезона — ЖФК «Локомотив» (0+).

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