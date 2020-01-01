Суд обязал «Соликамскбумпром» восстановить экосистему Камского водохранилища Основанием для иска стала прокурорская проверка, связанная с массовой гибелью рыбы Поделиться Поделиться Твитнуть

Соликамский городской суд удовлетворил иск прокуроры к АО «Соликамскбумпром» о возложении на предприятие обязанности провести научно-исследовательские работы для выяснения состояния водной экосистемы пойменных озёр Камского водохранилища, сообщает пресс-служба краевого надзорного органа.

Основанием к иску стали результаты проверки, проведённой в конце прошлого года по факту массовой гибели рыбы и других биологических ресурсов.

Было установлено, что предприятие сбрасывало промышленные сточные воды в водохранилище по открытому коллектору.





Прокурор Соликамска обратился в суд с иском, в рамках которого надзорный орган требует установить рыбозащитное устройство в месте стоков промышленных отходов.





Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Прокуратура взяла на контроль исполнение судебного акта, вплоть до фактического устранения нарушений.





Решение суда в законную силу не вступило.

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