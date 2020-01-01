Суд обязал «Соликамскбумпром» восстановить экосистему Камского водохранилища
Основанием для иска стала прокурорская проверка, связанная с массовой гибелью рыбы
Соликамский городской суд удовлетворил иск прокуроры к АО «Соликамскбумпром» о возложении на предприятие обязанности провести научно-исследовательские работы для выяснения состояния водной экосистемы пойменных озёр Камского водохранилища, сообщает пресс-служба краевого надзорного органа.
Основанием к иску стали результаты проверки, проведённой в конце прошлого года по факту массовой гибели рыбы и других биологических ресурсов.
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