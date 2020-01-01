Ограничительные меры по коронавирусу продлены до 25 апреля Режим самоизоляции для пожилых снимут 1 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Оперативный штаб до 25 апреля продлил ограничительные меры по коронавирусу в Пермском крае, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Так, продлены ограничения на работу ночных клубов и иных развлекательных досуговых заведений. Сохраняется запрет на проведение культурно-массовых мероприятий.





В Пермском крае продолжают действовать правила соблюдения всех мер безопасности: жителям необходимо использовать маски и перчатки при посещении мест массового скопления людей и в транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.





На штабе подтверждено, что режим самоизоляции для жителей Прикамья старше 65 лет будет действовать только по 31 марта.

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