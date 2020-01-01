Григорий Серёдкин В Перми осудят ОПГ, которая вывела за рубеж 202 млн руб. Четверо жителей края подделывали контракты на поставку товаров из Китая в Россию Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми перед судом предстанет преступная группа, обвиняемая в незаконных валютных операциях и банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Следствие установило: четыре жителя Прикамья с 2015 по 2016 год подыскивали юрлиц, которые желали в обход закона обналичить деньги с расчётных счетов своих организаций. За эту услугу фигуранты дела взимали с клиентов комиссию.

Злоумышленники тщательно продумали схему преступлений. Они изготавливали фиктивные внешнеторговые контракты на поставку товаров из Китая в Россию. Притом в сделках участвовали подконтрольные им отечественные и иностранные компании. После получения денег на счёт иностранные агенты передавали участникам группы эквивалентную сумму в наличных на одном из рынков Екатеринбурга.

В общей сумме преступники вывели порядка 202 млн руб. При этом никакие товары в Россию поставлены не были. А общая сумма полученных от преступлений комиссионных вознаграждений превысила 8 млн руб.

Уголовное дело в отношении двух фигурантов с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд города Перми для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении их подельников, которые также обвиняются в незаконном образовании юридического лица, выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве и уже рассматриваются судом.













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