Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать, посетить в эти выходные, с 19 по 21 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

С 19 марта завод им. Шпагина приглашает на инклюзивнкю выставку «Сад поэта: взаимодействие» (0+) проекта «ВОСприятие: мобильная лаборатория арт-медиации для людей с инвалидностью и ОВЗ». На ней будут представлены музыкальные арт-объекты из музея «Дом Пастернака» (Всеволодо-Вильва). 19 и 20 марта в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 будут организованы музыкальные экскурсии для взрослых и детей от трёх лет. Специально подготовленные проводники (арт-медиаторы) не просто расскажут о выставке, но и вовлекут посетителей в беседу, пригласят их делиться своими взглядами, образами и эмоциями.

19 марта с 04:40 до 20 марта, 03:30 TheatreHD покажет оперу «Эхнатон» (16+). Взгляд на древний Египет из ХХ века, легендарные правители — Эхнатон и Нефертити, их дети и родители, таинственные жрецы и даже юный Тутанхамон (хотя и не поющий). Минималистичная партитура Филипа Гласса зазвучит ярче с насыщенным действием, в котором принимают участие акробаты и жонглёры.

19, 20 и 21 марта в 14:20 и в 19:20 киноцентр «Премьер» приглашает на Фестиваль японского кино. Зрители увидят аниме «Ловцы забытых голосов» (12+), а также драмы «Любовь Набби» (16+), «Сон в летнюю ночь» (16 +) и фильм, посвящённый юности Сигэру Мидзуки, автора знаменитого комикса «Гэгэгэ-но Китаро» в жанре ёкай (комиксы о сверхъестественных существах) и его жены Нуноэ Мура «Жена Гэгэгэ» (16+).

19 марта в 16:00 в библиотеке им. Горького в рамках цикла онлайн-лекций о Японии (12+) пройдёт лекция заведующего информационным отделом посольства Японии в России Ямамото Тосио «История Японии и особенности японской культуры». Он расскажет, чем культура Японии отличается от культуры других азиатских стран. Слушатели узнают, почему в Японии власть захватили самураи. В третьей части лекции рассказывается о существовании в Японии трёх различных культур: аристократической, самурайской и культуры простых людей. 20 марта в 16:00 пройдёт лекция «Япония — страна древней культуры», 21 марта в 16:00 — лекция «Путь чая».

Люка Дебарг

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

19 марта в 19:00 в Большом зале филармонии выступит выдающиймя молодой пианист Люка Дебарг (Франция). Прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Роберта Шумана, Габриеля Форе, Александра Скрябина. Концерт (6 +) можно посмотреть в прямой трансляции на сайте Пермской филармонии.

19 марта в 20:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт-кабаре «Песни декаданса» (12+). Исполнители Дарья Ловать, Регина Штейнман и Джордж Кантор.

19 марта в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Лувр в эпоху Возрождения» (12+).

С 20 марта библиотека им. Горького приглашает на выставку к Международному дню франкофонии (12+). Посетители увидят книги и видеоматериалы на французском языке.

20 марта с 04:40 до 21 марта, 03:30 TheatreHD покажет оперу «Севильский цирюльник» (16+). Этот спектакль стал дебютом на сцене Мет режиссера Бартлета Шера, выстраивающего комедию без лишнего комикования. Маурицио Бенини, один из лучших специалистов по исполнению музыки бельканто, дирижирует искромётной партитурой Россини.

20 марта в 06:00 британская поп-певица Charli XCX проведет лайв-стрим и Q&A-сессию (18+) на платформе Bandsintown Plus.

20 марта в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» приглашают в #АртЛекторийВкино. Зрители увиядят фильм-выставку «Сады в живописи — от Моне до Матисса» (12+).

20 марта в 19:00 в Творческой лаборатории «Так-то da school» пройдёт спектакль инклюзивного театра-студии «Пространство любви» «Стихи звучали простодушно» (12+).

21 марта в 02:00 пройдёт онлайн-концерт Postmodern Jukebox (18+). Зрителей ждут современные хиты в ретро-аранжировках.

21 марта с 04:40 до 22 марта, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Евгений Онегин» (16+). Дмитрий Хворостовский в заглавной роли, Рене Флеминг, Рамон Варгас, Елена Заремба в ролях Татьяны, Ленского и Ольги.

21 марта в 11:00 в библиотеке им. Горького пройдёт мастер-класс по живописи (12+). Преподаватели Сергей Краснов и Елена Кобякова научат, как работать с пастелью, как просто и с удовольствием можно рисовать для себя.

21 марта в 14:00 в Доме Мешкова пройдет интерактивная программа «Весенние заклички» (0+). Участницы фольклорной студии «Узоры» познакомят гостей музея с народными традициями встречи весны.

21 марта в 19:00 Органный концертный зал приглашает на открытие I фестиваля аутентичной музыки (6+). Зрителей ждёт серия концертов виртуозных исполнителей старинной музыки. Фестиваль откроется музыкой эпохи барокко. В исполнении солистов оркестра исторических инструментов Pratum Integrum под управлением виолончелиста Павла Сербина прозвучат сочинения Баха, Генделя и Телемана.

21 марта в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Шедевры Эрмитажа» (12+).

22 марта в 19:00 в Органном концертном зале в рамках фестиваля старинной музыки пройдёт концерт выдающегося органиста и исследователя музыки Баха Александра Фисейского. Прозвучит «Органная месса» (6+).

До 25 марта Дом актёра приглашает на выставку работ пермских фотохудожников Джин Сугуи /Jean Sugui и Клода Д. / Claude D. «Есть!» (0+). Молодые авторы представляют совместную коллекцию работ, в которых яркие эмоции энергетического порыва, выполненные в формате арт-фотографии, органично совмещаются с романтическими, реалистичными кадрами из повседневной жизни.

До 28 марта Центральный выставочный зал проводит выставку произведений студентов, преподавателей и выпускников Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова «Россия. История без слов» (6 +).

До 31 марта в Доме Мешкова проходит выставка работ художника-камнереза Виталия Гнатюка (0+).

До 31 марта библиотека им. Пушкина приглашает на выставку произведений психолога и художника Анны Амирхановой «Свет и нежность» (12+).

До 2 апреля в Творческой лаборатории «Так-то da school» (Старокирпичный переулок) проходит мультимедийная выставка «Женское лицо» (12+).

До 4 апреля музей современного искусства PERMM приглашает на выставку «Совместность» (0+) — итог продолжительной программы для детей с особенностями ментального развития и их родителей. Выставка «Совместность» была создана в рамках проекта «Собери коллекцию» — образовательной программы о современном искусстве, где дети исследовали произведения из коллекции PERMM и создавали собственные. На занятиях проекта ребята и их родители знакомились с работами Александра Бродского, Сергея Горшкова, Ольги и Александра Флоренских, Энвиля Касимова и других художников и создавали свои работы, используя техники и материалы «русского бедного».

До 4 апреля музей современного искусства PERMM приглашает на выставку Александра Бродского «Дар» (12+). В экспозиции представлены звёздные объекты и инсталляции художника — «Окна и фабрики» (2009), «Ночь перед наступлением» (2009), «Дорога» (2010), «Предпоследний день Помпеи» (фрагмент инсталляции «Точки схода», 1997), «Живой уголок» (из проекта «Населённый пункт, 2007) и «Чайный домик» (1991).

До 11 апреля Пермская арт-резиденция приглашает на выставку живописи, графики и скульптуры «Да здравствует женщина!»

Валентин Жданов, «Женщина, которая приходит ровно в шесть». 2012

Пермская арт-резиденции

До 16 апреля в Пермской арт-резиденции проходит выставка произведений Валентина Жданова «Графика: монолог художника» (0+). На выставке представлен рисунок как основной вид графики, выполненный в разных материалах: карандаш, соус, пастель, акварель.

До 12 мая гарелея «Дом Боне» приглашает на выставку Ольги Молчановой-Пермяковой «В юбке» (12+).

Ежедневно можно увидеть проект Акрама Хана The Silent Burn Project (16+). В составе проекта — короткометражные танцевальные и музыкальные фильмы с артистами студии, снятые в разных уголках света и затрагивающие важные для режиссера темы. А также документальный фильм, погружающий зрителя в закулисье знаменитой труппы.

Ежедневно можно увидеть оперу «Пеллеас и Мелизанда» (16+). Сценограф — Марина Абрамович.

Ежедневно можно увидеть балет Сиди Ларби Шеркауи «Кочевник» (16+). Одиннадцать танцоров на сцене с помощью своих тел воплощают все образы пустыни, и прекрасные, и ужасающие, оказывая на зрителя невероятно сильный эмоциональный эффект.

Ежедневно проходит показ кинопроекта «Агентство» (16+). Это 10-серийный фильм в жанре детектива и психологического триллера, который снял театральный режиссер Алвис Херманис. Действие происходит в Латвии летом 2020 года, а центральная тема — «история о мире, который меняется, и трогательной вере в то, что в нём по-прежнему можно всем манипулировать».

Ежедневно можно увидеть концерт в исполнении Чечилии Бартоли, Даниэля Баренбойма и Венского филармонического оркестра (16+). Трансляция из Большого фестивального дворца в Зальцбурге.

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