В двух округах Госдумы в Прикамье намечаются конкурентные праймериз При этом в третьем округе претендентов пока нет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутат Государственной думы Игорь Шубин сегодня выдвинул свою кандидатуру на праймериз партии «Единая Россия» по избирательному округу №58. Именно этот округ сегодня он представляет в нижней палате парламента. Об этом сообщает телеграм-канал регионального отделения партии.

Отметим, что конкуренцию ему может составить другой действующий депутат Игорь Сапко. Об этом сообщают источники «Нового компаньона». Игорь Сапко отказался от комментариев.

Шубин стал вторым кандидатом, который подал заявку на участие в праймериз. В начале недели это сделал депутат Госдумы по округу №60 Дмитрий Скриванов (и он уже зарегистрирован).

Кстати, конкурентными праймериз могут стать и в округе №59. По данным «Нового компаньона», не исключено, что ставка будет сделана на депутата Заксобрания Романа Водянова. Сейчас этот округ представляет Алексей Бурнашов.

Неопределённость пока остаётся в округе №61. Дмитрий Сазонов, предположительно, может войти в партийные списки. Кто именно будет представлять партию в этом округе, пока не известно. Не исключено, что это будет представитель холдинга «Уралхим».

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