Коронавирус выявлен еще у 132 жителей Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Данные исследований на коронавирус за 18 марта опубликовал Роспотребнадзор. Динамика заболевания снижается. В Пермском крае выявлено 132 новых случая заражения COVID-19 (это на 2 случая меньше, чем вчера, и на 113 — чем месяц назад).

16 человек из новых инфицированных госпитализированы, 116 — проходят лечение на дому.

25 заболевших — это молодые люди от 15 до 29 лет, 35 человек — от 30 до 49 лет, 41 — в возрасте 50–64 лет, и 29 человек — старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 49 775.

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