Елена Лодыгина журналист Завод им. Дзержинского задолжал за теплоснабжение больше 14,7 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

17 марта в Арбитражный суд Пермского края с двумя исками в отношении машиностроительного завода им. Дзержинского обратилось ООО «ДТЕ». Общая сумма исковых требований составляет 14,7 млн руб.

В картотеке арбитражного суда нет дополнительной информации о сути исковых требований. Скорее всего, речь идёт о долгах за теплоснабжение, так как ООО «ДТЕ» ранее взыскивало долги за отопления с завода Дзержинского.

Так, в 2020 году ООО «ДТЕ» требовало с машиностроительного завода погасить долг в размере 19,254 млн руб. за поставку услуг теплоснабжения за период с сентября 2019 года по январь 2020 года, а также неустойку свыше 550 тыс. руб.

Арбитражный суд иск тепловиков удовлетворил. Но машзавод им. Дзержинского с решением не согласился и обратился с апелляционной жалобой в 17-й Арбитражный апелляционный суд, указав, что в настоящее время находится в процедуре конкурсного производства и не согласен с размером неустойки. Завод предложил её снизить до 200 тыс. руб. Жалоба не была удовлетворена.

Напомним, дело о банкротстве завода им. Дзержинского по заявлениям МП «Пермводоканал» и ООО «Новогор-Прикамье» длится с 2005 года. Ранее имущественный комплекс ЗиДа (промышленные площадки №1 и №2) был выставлен на продажу по стартовой цене 3,1 млрд руб. Но покупателей не нашлось.

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