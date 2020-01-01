Мария Сыропятова Оборот кафе и ресторанов упал на четверть Оборот розничной торговли снизился на 6,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Оборот индустрии общественного питания в Пермском крае за два месяца 2021 года составил 3,2 млрд руб., что на 25,3% меньше, чем за аналогичный период года прошлого. Об этом сообщает Пермьстат.

Оборот розничной торговли также снизился: в январе-феврале он составил 93,2 млрд руб., что на 6,5% меньше показателя того же периода 2020 года. При этом оборот торговли продовольственными товарами упал на 7,1%.

Объём товарных запасов в организациях розницы на 1 марта 2021 года составил 34 538,6 млн руб. Это соответствует 47 дням торговли.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.