Елена Лодыгинажурналист
Начальник ГУ МЧС по Пермскому краю Андрей Бабинцев покидает должность
Начальник краевого главка МЧС генерал-майор Андрей Бабинцев отправлен в отставку. Как сообщает Ura.ru, соответствующий приказ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта.
На официальном портале правовой информации документ на данный момент отсутствует.
В краевом управлении МЧС «Новому компаньону» сообщили, что Андрей Бабинцев с 5 марта по 10 мая находится в отпуске. Никакие документы об освобождении его от должности не поступали.
Напомним, Андрей Бабинцев возглавляет краевое управление МЧС с июня 2018 года. С 2015 по 2018 год занимал должность первого заместителя начальника ГУ МЧС Кировской области.
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