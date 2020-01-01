Елена Лодыгина журналист Начальник ГУ МЧС по Пермскому краю Андрей Бабинцев покидает должность Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Бабинцев

МЧС России по Пермскому краю

Начальник краевого главка МЧС генерал-майор Андрей Бабинцев отправлен в отставку. Как сообщает Ura.ru, соответствующий приказ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта.

На официальном портале правовой информации документ на данный момент отсутствует.

В краевом управлении МЧС «Новому компаньону» сообщили, что Андрей Бабинцев с 5 марта по 10 мая находится в отпуске. Никакие документы об освобождении его от должности не поступали.

Напомним, Андрей Бабинцев возглавляет краевое управление МЧС с июня 2018 года. С 2015 по 2018 год занимал должность первого заместителя начальника ГУ МЧС Кировской области.













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