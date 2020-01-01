Трудоустройство выпускников, поддержка самозанятых и инвалидов — как «Единая Россия» предлагает изменить сферу занятости Поделиться Поделиться Твитнуть

«Единая Россия» проводит широкое общественное обсуждение законопроекта о занятости по всей стране. 18 марта в партийной дискуссии приняли участие Минтруда, главы регионов и профсоюзов. Итоги обсуждения будут отражены в поправках ко второму чтению документа, которое состоится в апреле, сообщает пресс-служба краевого исполкома партии в Прикамье.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил, что работу центров занятости необходимо модернизировать. Они должны стать удобными клиентоориентированными учреждениями.

«Чтобы при помощи государства люди могли не стоя в очередях, не выходя из дома без лишних справок найти достойную и хорошо оплачиваемую работу», — подчеркнул он.

Речь, по сути, идёт о создании цифровой службы занятости населения — в том числе с помощью портала «Работа в России». Все работодатели с численностью сотрудников более 25 человек будут обязаны размещать на портале информацию о своих вакансиях, потребностях в работниках и условиях их привлечения, а также о специальных рабочих местах для инвалидов.

В планах — создать крупнейший национальный банк вакансий, где будут собраны предложения от работодателей из всех регионов.

«Полагаю, что в дальнейшем возможности портала «Работа в России» надо расширять. Чтобы с его помощью можно было подавать заявления на обучение, подтверждать подлинность образовательных дипломов, проходить видеоинтервью», — считает Андрей Турчак.

Он предложил расширить и категории тех, кому требуется помощь с поиском работы. В первую очередь речь идет об инвалидах. Работодатели будут получать налоговые льготы только по факту их найма. Это исключит любые манипуляции при оформлении на работу людей с ОВЗ.

В число тех, кто испытывает трудности в поиске работы, нужно включить и выпускников вузов в возрасте до 25 лет, убеждён секретарь Калужского реготделения «Единой России», губернатор Владислав Шапша. Так они смогут получать и региональные меры поддержки, например, возможность временной занятости. Сейчас же помощь оказывается выпускникам профтехучилищ в возрасте от 18 до 20 лет, которые ищут работу впервые.

Это предложение поддержали представители профсоюзов. По их мнению, молодые специалисты зачастую не могут устроиться на работу из-за отсутствия опыта. Инициатива «Единой России» гарантирует право выпускников на первое рабочее место и будет способствовать реализации поручения президента о содействии трудоустройству выпускников высших учебных заведений.

Также в «Единой России» предлагают сохранять выплаты официальным безработным в период профобучения. Это даст дополнительную поддержку гражданам, которые стоят на учёте в службах занятости, и повысит их мотивацию к обучению.

«Безработный на период профессионального обучения снимается с учёта, лишается пособия и получает стипендию. Мы предлагаем не снимать безработного с учёта на период профессионального обучения», — пояснил первый замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Услуги служб занятости нужно предоставлять и самозанятым, считают в партии. Сейчас это не предусмотрено в законе.

«Этот пробел надо устранять, потому что самозанятые также должны получать поддержку», — считает Андрей Исаев. Он добавил, что, по прогнозам Минэкономразвития, к 2024 году их будет не менее 2,5 млн.

Помимо этого, должна появиться возможность заверять электронное обращение в службу занятости простой цифровой подписью. Инициативу поддерживают в Минтруда и уверены, что предоставление услуг центров занятости должно осуществляться в том числе в электронной форме и быть максимально простым для граждан.

Михаил Иванов, председатель пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф»:

— Поправки, которые «Единая Россия» предлагает внести в законодательство о занятости, позволят сократить бюрократические процедуры при оформлении статуса безработного, оформлении пособий. Но главное, передача полномочий центров занятости на федеральный уровень позволит расширить предложения о работе для трудоспособных граждан. Не секрет, что сегодня существенную часть рынка труда занимают мигранты, которые часто не имеют документального оформления трудовых отношений, не выплачивают налоги. Поправки позволят навести порядок в этой сфере и предлагать рабочие места безработным россиянам.

Напомним, 18 февраля 2021 года «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в закон о занятости. Разработать их поручил председатель партии Дмитрий Медведев. Это стало вторым этапом изменения трудового законодательства и защиты прав работников. Законопроект предполагает передачу полномочий региональных центров занятости на федеральный уровень и позволяет обеспечить работой прежде всего россиян, а не трудовых мигрантов. Поправки также закрепляют лучшие практики, сложившиеся в период пандемии, — в первую очередь речь идёт о развитии онлайн-сервисов. На встрече с президентом Владимиром Путиным руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал поправки в закон о занятости приоритетом в работе фракции. Глава государства поручил партии проработать вопрос определения стандартов центров занятости на федеральном уровне вместе с правительством.

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