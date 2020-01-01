По факту гибели на пожаре четырех человек в с. Перемском возбуждено уголовное дело Среди погибших — двое детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Около 3 часов ночи 19 марта в селе Перемском Добрянского городского округа загорелся двухквартирный деревянный дом площадью 80 кв. м, сообщают в ГУ МЧС России по Пермскому краю. В ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины 1990 года рождения, женщины 1993 года рождения и их двоих детей, 2017 и 2020 годов рождения, с признаками воздействия открытого пламени.

Как рассказали в СУ СКР по региону, по факту гибели четырёх человек возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На месте происшествия работает группа следователей-криминалистов под руководством замруководителя следственного управления Дмитрия Анащенко.

При осмотре тел , проведённом следователем и судебно-медицинским экспертом, следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено.

Причины пожара устанавливаются. Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителя следственного управления.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.