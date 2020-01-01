Число безработных вернулось к допандемийному уровню С начала года работу нашли более 5 тыс. жителей края Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

По данным центра занятости населения (ЦЗН) Пермского края, число официально зарегистрированных безработных в регионе вернулось к допандемийному уровню и составляет 27 тыс. человек. Для сравнения: в августе 2020 года количество безработных составляло 68 тыс.

С начала 2021 года ЦЗН Пермского края помог найти работу более 5 тыс. жителей. Самыми популярными направлениями для трудоустройства за этот период стали сфера торговли и маркетинга, а также инженерные и технические специальности.

Все вакансии, доступные в регионе, с 2020 года публикуются на портале «Работа в России». Благодаря ресурсу соискатель может дистанционно подать заявление о постановке на учёт, самостоятельно просматривать проверенные вакансии, общаться с работодателем.

Сегодня в региональной базе вакансий доступно более 30 тыс. предложений о работе.

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