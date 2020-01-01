Елена Синица Льготы по упрощённой системе налогообложения продлили и расширили Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Депутаты краевого Заксобрания расширили перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Для них в 2021 году продолжат действие сниженные ставки по упрощённой системе налогообложения (УСН).

Соответствующий законопроект был принят 18 марта на пленарном заседании краевого парламента во втором чтении.

Напомним, в первоначальном варианте законопроекта пониженные ставки были введены для предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в торговле непродовольственными товарами и в деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков. Между чтениями в документ внесли поправки, распространяющие эти льготы на предприятия в сфере туризма, гостиничного обслуживания и центров детского отдыха. Минимальные ставки будут действовать в течение года. По режиму «Доходы» они составят 1% вместо 6%, «Доходы минус расходы» — 5% вместо 15%. Нормы принятого закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно.

«В сложившейся ситуации правильно поддержать ещё ряд предприятий малого и среднего бизнеса. Депутаты приняли дополнительные предложения, которые призваны помочь предпринимателям пережить кризис и развиваться после него», — прокомментировал решение председатель краевого парламента Валерий Сухих.

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