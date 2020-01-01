Прогресс на службе экологии Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

В ближайшие годы инвестиции «Метафракса» в охрану окружающей среды превысят 5 млрд руб. Эффект вложений очевиден, сообщает пресс-служба предприятия.

«Метафракс» утвердил экологическую программу предприятия на ближайшие три года. Она предусматривает серьёзные инвестиции и использование самых современных технологий.

Масштабные вложения

Общий объём вложений компании в решение экологических вопросов превышает 5 млрд руб. Больше половины из них — 3,2 млрд — пойдёт на охрану атмосферного воздуха. На эти средства будет построена установка выделения двуокиси углерода из дымовых газов печей риформинга производства метанола. Что означает эта, на первый взгляд, сложная формулировка?

Впервые в мире для производства карбамида будет использоваться диоксид углерода, полученный из дымовых газов печей риформинга. Построена большая установка выделения CO2 по технологии японской компании MitsubishiChemical.

«Двуокись углерода относится к категории газов, которые влияют на климат. Используя её в производстве карбамида, мы будем вносить свой вклад в снижение выбросов парниковых газов в атмосферу. Примерно 60% выбросов CO2 от печей риформинга будем использовать в качестве сырья для получения карбамида», — объясняет генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут.

Второй по значимости объект — новые очистные сооружения, которые строят вместе с АКМ. Предусмотрено финансирование в 1,5 млрд руб. Они будут очищать сточные воды объёмом 219 тыс. т в год.

Хорошая тенденция

Реализацию этих масштабных проектов «Метафракс» завершит уже в следующем году.

«Уникальность комплекса АКМ состоит в заложенных в нём прогрессивных инженерных решениях, — подчёркивает председатель совета директоров компании Армен Гарслян. — Это принципиальный момент для ПАО «Метафракс» — здесь всегда выбирают для использования самые передовые технологии, обязательно учитывая экологический аспект».

Не случайно, по данным статистики, Губаха покинула список территорий Прикамья с повышенными выбросами в окружающую среду. Вредные выбросы системно снижаются на протяжении всех последних лет.

«Наша компания и сейчас работает по выбросам в пределах разрешённых лимитов, но мы постоянно стремимся к тому, чтобы снижать объём выбросов, насколько позволяет научно-технический прогресс», — говорит Владимир Даут.

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