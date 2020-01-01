Сегодня возобновилась продажа туров с кешбэком Акция продлится до 15 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В России в ночь с 17 на 18 марта возобновлена продажа туров по РФ, за которые государство обещает возмещать путешественникам 20% от стоимости поездки.

Предельная сумма кешбэка — 20 тыс. руб. Продажи льготных туров продлятся до 15 июня. А путешествие должно завершиться не позднее 30 июня.

В акции участвуют все регионы России.

«Таким образом мы хотим дать людям возможность дешевле отдохнуть на майские праздники и в начале лета, тем более что курортный сезон в этом году открывается с 1 мая. Помимо этого, программа позволяет поддержать бизнес в межсезонье», — сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«В этот раз у нас участвует в программе на 40% больше партнёров, около 3,5 тыс. отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг», — рассказали ТАСС в Ростуризме.

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