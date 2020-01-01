Александр Телепнёв решил вернуться в политику Экс-депутат Законодательного собрания рассказал об этом в видеообращении Поделиться Поделиться Твитнуть

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнёв заявил о возвращении в политику и общественную деятельность. Планами он поделился в видеообращении, опубликованном в Instagram.







Экс-парламентарий отметил, что у него богатый практический опыт и он будет востребован.

«Я буду заниматься политикой, общественной работой. Это моя жизнь, это часть меня. Я ещё вернусь», — сказал Александр Телепнёв.

Напомним, в феврале 2018 года Александр Телепнёв и промоутер Сергей Ванкевич стали героями криминальной сводки. В пермском ночном клубе они избили музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash). В июле того же года Телепнёва и Ванкевича осудили за причинение вреда здоровью средней тяжести на два года лишения свободы в колонии-поселении.







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