В Перми остановлено подтопление железнодорожных путей Авария на магистральном водопроводе ликвидирована Поделиться Поделиться Твитнуть

Утром 17 марта на диспетчерский пульт администрации Орджоникидзевского района поступил сигнал о том, что в районе улицы Соликамской идет подтопление железнодорожных путей.

Выяснилось, что при проведении земляных работ в микрорайоне Камский АО «Газпром газораспределение Пермь» была повреждена магистральная труба водоснабжения ООО «Новогор-Прикамье».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в районе было экстренно созвано заседание КЧС и отключено водоснабжение на аварийном участке.



Специалисты «Новогора» произвели переключение на сетях и «запитали» потребителей по резервным трубопроводам. Параллельно на поврежденном участке велись восстановительные работы, было организовано водоотведение с ж/д путей.



Остановку движения поездов из-за ЧП удалось избежать.

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