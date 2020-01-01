Приглашаем на экскурсии в жилой комплекс «Салют» Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Дорогие друзья! Спешим сообщить вам об открытии регулярных экскурсий в жилой комплекс «Салют»1. Пермяков приглашает пресс-служба PAN City Group.

Это уникальное предложение от PAN City Group2: не каждый застройщик предоставляет такую возможность своим покупателям при выборе новой квартиры. Обычно квартиру в новостройке покупатель выбирает только на основании планировки, но вы сможете лично посетить строительную площадку ЖК «Салют» и выбрать идеальную для вас квартиру, оценить темпы строительства дома, эргономичные планировки квартир, качество и характеристики отделки.

PAN City Group

Экскурсии проводятся по средам с 12 до 13 часов по предварительной записи. Для вашего удобства мы предусмотрели автоматическую запись на экскурсию на сайте salutdom.ru. Вы также можете записаться на просмотр квартиры по телефону 207-17-07.

ЖК «Салют», 2 дом готов уже на 67% — продолжается утепление фасада, ведутся внутренние инженерные работы и подготовка к отделке квартир. Не откладывайте решение о покупке: с ростом процента готовности жилого комплекса увеличивается стоимость квартир, а их наличие тает на глазах: в продаже осталось менее 40 квартир.

PAN City Group

Так, в продаже остались две последние двухкомнатные квартиры-студии площадью 45,3 кв. м. Уютная квартира с качественным ремонтом — отличный вариант для молодой семьи! Вместительная гардеробная избавит вас от необходимости продумывать дополнительные места для хранения, а раздельный санузел обеспечит комфорт для всех членов семьи!

PAN City Group

Для больших семей идеально подойдёт трёхкомнатная квартира 70,3 кв. м — вместительная кухня-гостиная, раздельный санузел, гардеробная и три отдельные комнаты, назначение которых вы выбираете сами — отдельные спальни для детей, гостиная или же кабинет. Уверены, эта квартира удивит вас своей функциональностью и удобством! Успевайте, в продаже осталась последняя квартира данной планировки на восьмом этаже!

Забронировать квартиру со скидкой до 3%3 можно на сайте проекта salutdom.ru, в отделе продаж по телефону (342) 207-17-07 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.

Следить за ходом строительства жилого комплекса можно на официальном сайте salutdom.ru, в мобильном приложении PAN для IOS или Android и в официальной группе «ВКонтакте» и «Инстаграм».

1ЖК «Салют» 2 дом — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, дер. Кондратово, ул. Камская, 2/4. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://salutdom.ru/.

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

3 При внесении денежных средств в полном объёме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве сотрудникам ПФПГ Холдинга предоставляется скидка в размере 3% (три) процента от базовой цены объекта долевого строительства, с учётом коэффициента этажности, для всех остальных участников долевого строительства предоставляется скидка в размере 2% (два процента). Указанные в данном пункте скидки применяются как при покупке за счёт собственных, так и за счет заёмных средств, в т. ч. при оплате части стоимости квартиры средствами госсубсидий, а также при покупке квартиры с рассрочкой на 90 дней, с одновременным заключением договора возмездного оказания услуг на реализацию вторичного жилья.

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