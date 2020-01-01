Елена Лодыгина журналист Застройщик «Девелопмент-Юг» получил разрешение на строительство ещё трёх домов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «Ива-Девелопмент»

Застройщик микрорайона Ива получил разрешение на строительство ещё трёх многоквартирных домов. Об этом на комитете по вопросам градостроительства Пермской гордумы сообщила начальник департамента градостроительства и архитектуры Перми Мария Норова.

По её словам, в рамках заключённого в прошлом году мирового соглашения между городской администрацией и застройщиком срок аренды земельных участков в микрорайоне Ива был продлён до 30 июля 2024 года.

В рамках соглашения в муниципальную собственность передано здание детского сада и помещение поликлиники, где разместятся подразделения Пермской станции скорой помощи и краевой детской клинической больницы. Поликлиника ещё не работает, проходит лицензирование.

По словам Марии Норовой, сейчас застройщиком ведётся строительство ещё одного детского сада на 350 мест в микрорайоне Ива. Разрешение на его строительство было выдано в прошлом году. Срок строительства — до 26 ноября 2021 года. По мировому соглашению срок передачи дошкольного учреждения в муниципальную собственность — четвёртый квартал 2022 года.

В прошлом году было выдано разрешение на строительство школы на 1626 мест, срок действия которого — до 28 августа 2022 года. По мировому соглашению с горадминистрацией «Девелопмент-Юг» должен передать школу муниципалитету в четвёртом квартале 2023 года.

Напомним, судебный спор между застройщиком Ивы и администрацией Перми начался в 2019 году, когда застройщик обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к администрации Перми продлить сроки комплексного освоения микрорайона Ива до 2024 года, так как срок первого договора заканчивался в июле 2021 года. Но суд отказал компании. Тогда застройщик обратился с апелляционной жалобой в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, где стороны решили заключить мировое соглашение. В рамках этого соглашения администрация заново прописала требования по строительству социальных объектов и увеличила размер гарантии в случае неисполнения обязательств. Размер страхового полиса составил 1,240 млрд руб.

Отметим, право комплексного освоения участка на Иве-1 площадью 80 га «Девелопмент-Юг» приобрёл на торгах в 2008 году. Сейчас в микрорайоне построены 17 многоквартирных домов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.