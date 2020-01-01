Елена Лодыгинажурналист
Застройщик «Девелопмент-Юг» получил разрешение на строительство ещё трёх домов
Застройщик микрорайона Ива получил разрешение на строительство ещё трёх многоквартирных домов. Об этом на комитете по вопросам градостроительства Пермской гордумы сообщила начальник департамента градостроительства и архитектуры Перми Мария Норова.
По её словам, в рамках заключённого в прошлом году мирового соглашения между городской администрацией и застройщиком срок аренды земельных участков в микрорайоне Ива был продлён до 30 июля 2024 года.
В рамках соглашения в муниципальную собственность передано здание детского сада и помещение поликлиники, где разместятся подразделения Пермской станции скорой помощи и краевой детской клинической больницы. Поликлиника ещё не работает, проходит лицензирование.
По словам Марии Норовой, сейчас застройщиком ведётся строительство ещё одного детского сада на 350 мест в микрорайоне Ива. Разрешение на его строительство было выдано в прошлом году. Срок строительства — до 26 ноября 2021 года. По мировому соглашению срок передачи дошкольного учреждения в муниципальную собственность — четвёртый квартал 2022 года.
В прошлом году было выдано разрешение на строительство школы на 1626 мест, срок действия которого — до 28 августа 2022 года. По мировому соглашению с горадминистрацией «Девелопмент-Юг» должен передать школу муниципалитету в четвёртом квартале 2023 года.
Напомним, судебный спор между застройщиком Ивы и администрацией Перми начался в 2019 году, когда застройщик обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к администрации Перми продлить сроки комплексного освоения микрорайона Ива до 2024 года, так как срок первого договора заканчивался в июле 2021 года. Но суд отказал компании. Тогда застройщик обратился с апелляционной жалобой в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, где стороны решили заключить мировое соглашение. В рамках этого соглашения администрация заново прописала требования по строительству социальных объектов и увеличила размер гарантии в случае неисполнения обязательств. Размер страхового полиса составил 1,240 млрд руб.
Отметим, право комплексного освоения участка на Иве-1 площадью 80 га «Девелопмент-Юг» приобрёл на торгах в 2008 году. Сейчас в микрорайоне построены 17 многоквартирных домов.
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