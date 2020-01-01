Мария Сыропятова У Александровского машиностроительного завода объявился ещё один кредитор Поделиться Поделиться Твитнуть

16 марта МУП «Теплоэнергетика» Александровского муниципального округа предъявило требования о долге к ОАО «Александровский машиностроительный завод». Заявление о признании должника банкротом поступило в Арбитражный суд Пермского края.

«У Александровского машиностроительного завода есть долг перед муниципальным предприятием за поставленную тепловую энергию, — пояснил ситуацию директор МУП «Теплоэнергетика» Владимир Хомяков. — У нас есть просроченная задолженность за поставленный газ и электроэнергию. Пока нам не заплатят, то и свою просроченную задолженность не можем погасить. Сумма для машиностроительного завода небольшая, но для нас существенная».

По словам Владимира Хомякова, единственный выход по взысканию задолженности перед абонентом на муниципальном предприятии видят в подаче заявления о банкротстве. При этом долги, по его словам, были накоплены за отопительный сезон-2019/2020.

Владимир Хомяков отказался назвать сумму долга, сославшись на служебную тайну. Однако источник «Нового компаньона» сообщил, что долг АМЗ перед МУП «Теплоэнергетика» составляет 7 179 860, 01 руб.

Напомним, дело о банкротстве ОАО «Александровский машиностроительный завод» было заведено в 2015 году. У предприятия более 30 кредиторов, с многими из которых заводу удалось договориться о реструктуризации долгов.

АМЗ — одно из старейших в Пермском крае предприятий машиностроения, известен как производитель горно-шахтного оборудования.

С 2011 года директор предприятия — Геворг Мергабян. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам). По версии следствия, с июля 2018 года по август 2020 года АМЗ сформировал задолженность по налогам, сборам и страховым взносам на сумму более 150 млн руб. Одновременно завод располагал активами в виде дебиторской задолженности не менее 112 млн руб. Вместо выполнения обязательств перед бюджетом руководитель предприятия направлял письма должнику о перераспределении долга между поставщиками и на иные нужды.

В феврале 2021 года прокуратура Пермского края направила дело в суд.

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