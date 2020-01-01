Дмитрий Сазонов: среди поправок «гаражной амнистии» появилось право инвалидов размещать гараж бесплатно рядом с домом на спецучастке Поделиться Поделиться Твитнуть

Во вторник, 16 марта, в Государственной думе во втором чтении были приняты поправки, касающиеся регулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

«Были поддержаны предложения «Единой России» по расширению перечня объектов, попадающих под «гаражную амнистию», — прокомментировал поправки Дмитрий Сазонов, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия». — Среди них: предоставление инвалидам права размещать гараж бесплатно рядом с домом на специальном участке; распространение упрощённого порядка регистрации на землю под металлическими некапитальными гаражами, которые были построены до 30 декабря 2004 года на участках, ранее выделенных гаражным или гаражно-строительным кооперативам именно под строительство гаражей. Обращаю внимание, эта норма не коснётся так называемых гаражей-ракушек».

Граждане также смогут получить право собственности на гараж и землю под ним только по одному заявлению (ранее в первом чтении предлагался пакет документов), которое можно подать в администрацию муниципалитета, при этом не нужно платить госпошлину. Таким образом, граждане освобождаются от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учёт объекта.

При этом наследники тех, кому были распределены участки под строительство гаража, смогут оформить права на эти объекты в рамках «гаражной амнистии». Это касается и лиц, купивших гаражи. Законопроектом будет гарантирован свободный и бесплатный проезд к гаражам по участкам общего пользования, что тоже является важным дополнением действующего законодательства.

«Гаражная амнистия» заработает с 1 сентября 2021 года. Отсрочка делается для того, чтобы регионы и муниципалитеты успели разработать свою законодательную базу. Этот упрощённый режим регистрации будет действовать до 1 сентября 2026 г.

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