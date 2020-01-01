Елена Лодыгина журналист Финансовое исполнение программ по расселению аварийного жилья в Перми в 2020 году составило 93% В этом году на расселение аварийного фонда потратят более 3 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

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Расселение аварийного фонда Перми стало одним из самых обсуждаемых вопросов на комитете по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Пермской гордумы 17 марта.

С докладом о темпах расселения аварийного жилья в городе выступила начальник управления жилищных отношений Перми Наталья Киселёва. По её словам, расселение жилья ведётся по двум программам: в рамках нацпроекта и региональной адресной программы.

Только за прошлый год в рамках нацпроекта по этапу 2019 года (этапы в нацпроекте реализуются в течение двух лет) по состоянию на 1 января 2021 года фактически было расселено 30 тыс. кв. м аварийного жилья и переселено 2259 человек из 935 жилых помещений. По этапу 2020 года нацпроекта расселено 7337 кв. м аварийного жилья — 496 человек из 225 жилых помещений.

В рамках реализации региональной адресной программы в 2020 году расселено 16 тыс. кв. м, переселены 1092 человека из 483 жилых помещений. В прошлому году по нацпроекту (этап 2019 года) освоение бюджетных средств зафиксировано на уровне 100%, по этапу 2020 года — на 99,9%. По региональной программе средства городского бюджета освоены на 100%.

Однако пермские власти были вынуждены вернуть в краевой бюджет 127 млн руб., которые предназначались для расселения по судебным решениям. В итоге финансовое исполнение всех мероприятий по расселению аварийного жилья в 2020 году, с учётом всех источников финансирования, составило 93%.

По состоянию на 1 января 2021 года аварийными признаны 804 пермских дома общей площадью 493 тыс. кв. м.

В этом году в рамках нацпроекта предполагается расселение 31 тыс. кв. м (2100 человек), по региональному проекту — 30 тыс. кв. м (1570 жильцов). Всего на расселение аварийного жилья в Перми в 2021 году будет потрачено 3,113 млрд руб., что на 950 млн руб. больше, чем годом ранее. Из них 1,6 млрд руб. — это средства Фонда содействия реформирования ЖКХ, 814 млн руб. — краевой бюджет, и 668 млн руб. — городской бюджет.

Однако, по словам депутата гордумы Владимира Молоковских, расселение аварийного жилья в Перми идёт не опережающими темпами, и поэтому проблема не решается. Поэтому он спросил, какие механизмы разрабатывает горадминистрация для ликвидации аварийного жилья в городе

«Тот объём, который признан аварийным, в рамках двух программ не реализовать, — согласилась с ним Наталья Киселёва. — В перспективе необходимо рассматривать вопрос о комплексном развитии территорий».

По её словам, сейчас совместно с краевым правительством разрабатываются соответствующие нормативные акты, вопрос будет отрабатываться на краевом уровне.

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