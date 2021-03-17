Пермские коммунисты обзавелись элитной недвижимостью в центре города Поделиться Поделиться Твитнуть

«Дома на Вознесенской» на улице Луначарского, 32а

Пермская КПРФ купила офис в элитном доме за 35 млн руб., сообщает 59.ru.

Секретарь краевого комитета коммунистов Ксения Айтакова рассказала изданию, что в бизнес-центре ЖК «Дома на Вознесенской» на ул. Луначарского, 32а для партийных нужд были приобретены два помещения общей площадью до 400 кв. м.

Сумму сделки Ксения Айтакова не назвала, но, по данным портала, приобретённая недвижимость ранее продавалась за 35,65 млн руб.

Застройщик «ГлавСтройИндустрия» позиционирует здание, где коммунистами приобретены площади, как клубный элитный дом, где можно комфортно жить среди людей «своего» круга. В здании — 40 квартир, для машин их владельцев предусмотрены места в подземном паркинге, на уровне четвёртого этажа разбит частный сквер, в отделке использован натуральный камень.

— Оба помещения приобрёл Центральный комитет Коммунистической партии, они находятся в его собственности, — пояснила Ксения Айтакова.









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