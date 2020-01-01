Елена Синица КСП: за 2020 год в Пермском крае выявлено нарушений на сумму более 3 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета по бюджету краевого Заксобрания, которое состоялось 17 марта, Контрольно-счётная палата (КСП) предоставила отчёт о деятельности за 2020 год. С докладом выступил председатель КСП Геннадий Тушнолобов.



Всего за 2020 год КСП провела 21 контрольное мероприятие, 10 экспертно-аналитических мероприятий, 14 внешних проверок бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств, 27 внешних проверок бюджетной отчётности муниципальных образований, а также четыре мониторинга.



По итогам проверок, в 2020 году нарушений было выявлено на общую сумму в 3,2 млрд руб.

Из них порядка 1 млрд руб. — необоснованное предоставление бюджетных средств региональному оператору по обращению с ТКО «Теплоэнерго». Ещё на 786 млн руб. были отмечены нарушения в виде необоснованного расходования средств АО «Корпорацией развития Пермского края».

Были выявлены нарушения при формировании исполнения бюджета на сумму 1,2 млрд руб. Траты на сумму 110,2 млн руб. названы неэффективными. Обнаружены нарушения при осуществлении госзакупок на сумму 35,9 млн руб. Нецелевое расходование средств составило 25,9 млн руб.

КСП сообщила о ряде выявленных нарушений при реализации национальных проектов.

Так, недостоверность отражения ряда показателей в отчётности о реализации проектов была замечена в проектах «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Молодые профессионалы», «Культурная среда», «Творческие люди».

КСП отметила, что интеграция региональных проектов в соответствующие госпрограммы Пермского края осуществлена не в полном объёме. Также было выявлено неравномерное финансирование реализации нацпроектов в течение года. В декабре 2020 года направлено 26% от общего объёма средств, предусмотренных на год.

КСП обратила внимание на проблемы полноты и актуальности информационного обеспечения, формирования и реализации региональных проектов в системе «Электронный бюджет».

При этом в 2020 году процент исполнения национальных программ был достаточно высок.

Исполнение на 100% было отмечено по программам «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости»,» Культура», «Малое и среднее предпринимательство» . Средства на программы «Демография» исполнены на 97,9%, «Здравоохранение» — 93,1%, «Образование» — 92%. По программе «Жильё и городская среда» средства исполнены на 84,7%. По нацпроекту «Цифровая экономика» показатель исполнения достиг 99,7%.

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