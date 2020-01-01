На праймериз «Единой России» в Пермском крае заявился первый кандидат
Поступило первое заявление на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Пермском крае. Об этом сообщает телеграм-канал регионального отделения партии.
Дмитрий Скриванов поборется за право выдвижения по округу №60, от которого он избран в Госдуму.
Праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая, выдвижение кандидатов возможно с 15 марта до 29 апреля.
Выборы в Госдуму состоятся в единый день голосования в сентябре этого года. Жители Перми также будут выбирать депутатов Законодательного собрания края и депутатов городской думы.
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