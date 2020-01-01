Закамская ТЭЦ-5 оштрафована за нарушение природоохранного законодательства Поделиться Поделиться Твитнуть

В ходе проверки исполнения ПАО «Т Плюс» природоохранного законодательства Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что Закамская ТЭЦ-5 (филиал Пермского ПАО «Т Плюс») во II–III кварталах прошлого года должным образом не обеспечила очистку сточных вод, попадающих в р. Малую Ласьву.

Материалы проверки направили в Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора для привлечения организации к административной ответственности.

Юридическое лицо признали виновным по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования) и назначили штраф 85 тыс. руб. Постановление вступило в законную силу.

Вместе с этим прокурор обратился в суд с иском о возложении на ПАО «Т Плюс» обязанности обеспечить нормативную очистку сточных вод.

Свердловский районный суд его требования удовлетворил в полном объёме.

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