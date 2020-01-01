В Перми заработал китайский агрегатор такси DiDi Поделиться Поделиться Твитнуть

Китайский агрегатор такси DiDi увеличивает географию присутствия в России более чем в два раза, открыв регистрацию для водителей и таксопарков в 20 новых городах. Об этом говорится в сообщении компании.

Начиная с 16 марта 2021 года водители и таксопарки в Перми, Уфе, Красноярске, Воронеже, Тюмени, Астрахани, Кирове, Ставрополе, Краснодаре, Саратове, Иваново, Стерлитамаке, Новороссийске, Энгельсе, Смоленске, Калуге, Орле, Костроме, Старом Осколе и Майкопе могут подать заявку на регистрацию в сервисе DiDi через приложение, которое доступно в Google Play или на сайте (для таксопарков и для водителей).

В ближайшие недели сервис станет доступен и для пользователей, отметили в компании.

Запуск DiDi в новых регионах проходит в рамках реализации стратегии развития бизнеса в России, согласно которой компания планирует охватить более 100 городов в 2021 году.

DiDi запустился в России 25 августа 2020 года. Первым городом, где появился сервис, стала Казань. С 24 ноября он заработал в ещё 15 городах Поволжья и Центрального региона России.

С момента запуска сервиса в России более 2 млн пассажиров совершили 11 млн поездок с DiDi. К сервису в России на сегодняшний день подключены более 116 тыс. водителей из 4 тыс. таксопарков.

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