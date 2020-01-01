Росимущество стало основным акционером Березниковского содового завода Поделиться Поделиться Твитнуть

АО «Березниковский содовый завод» сменило основного акционера. По данным центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс», 95,84% уставного капитала предприятия теперь владеет Росимущество. Ранее пакет принадлежал АО «Башкирская содовая компания». Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье».

Издание напоминает: ранее Башкирская содовая компания входила в АО «Башкирская химия». Однако в начале декабря Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры России об истребовании у холдинга 95,7% акций Башкирской содовой компании и передал их в собственность Росимущества.

Березниковский содовый завод — один из крупнейших в России производителей кальцинированной соды, доля предприятия на товарном рынке составляет около 15%.

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