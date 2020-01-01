Пермская филармония в рамках 85-го, юбилейного, сезона впервые представляет фестиваль аутентичной музыки Даты проведения — 2131 марта. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Фестивали аутентичной музыки давно любимы в Европе, но в Пермском крае проект Пермской филармонии подобного формата — первый. Об этом сообщает пресс-служба филармонии.

Фестиваль откроется 21 марта, в день рождения великого Баха, изысканной музыкой немецкого барокко в исполнении солистов оркестра исторических инструментов Pratum Integrum под управлением виолончелиста Павла Сербина. В программе «Титаны барокко» (6+) будут представлены пьесы, которые ранее не исполнялись. К примеру, сочинения Г.-Ф. Телемана: Сюита для оркестра («польская») и Концерт для флейты, струнных и basso continuo D-dur, где солирующую партию исполнит лауреат многих международных конкурсов Ольга Ивушейкова, которая играет на барочной флейте-траверсо. От современного инструмента она отличается тем, что действительно сделана из дерева, на ней есть только маленькие отверстия, чтобы закрывать их пальцами, и только один клапан (на современной — их несколько десятков).

По словам Павла Сербина, эти сочинения не были изданы в XX веке, и Pratum Integrum первым подготовил их транскрипции для оркестра.

Также будет звучать музыка Баха и Генделя. Большинство их пьес знакомы широкой публике, к примеру, оркестровая сюита Баха — одно из самых известных его оркестровых сочинений. Но исполнена она будет в необычном виде, поскольку существует в двух версиях. Одна — с трубами и литаврами как пышная презентативная музыка. А Pratum Integrum исполнит её более камерную версию для струнных.

Есть в программе и довольно изысканные вещи: специально для фестиваля Пермской филармонии Павел Сербин сделал транскрипцию итальянского клавирного концерта Баха для флейты с оркестром.

Второй день фестиваля (22 марта) вновь пройдёт под знаком великого Баха. Для пермского фестиваля Александр Фисейский специально выбрал «Органную мессу» (6+) — произведение, имеющее авторское уточнение к названию: «любителям и особенно знатокам подобных дел во услаждение души изготовлено Иоганном Себастьяном Бахом».

В третий день фестиваля (26 марта) Пермская филармония приглашает на вечер музыкантов из Санкт-Петербурга: театр исторического танца «Малый Трианон», Российский ансамбль старинной музыки и органист Даниэль Зарецкий подарят публике необычное музыкальное представление под названием «Король танцует» (6+).

Краевая филармония сотрудничает со многими профессиональными коллективами и в этот раз решила познакомить пермскую публику с «Малым Трианоном» — одноимённым театром исторического танца, работающим в эстетике барокко и рококо: грациозные дамы в роскошных ярких костюмах и париках, галантные кавалеры, волшебные звуки барочной музыки и прекрасное пение.

Программа, которую театр по согласованию с Пермской филармонией долго и тщательно готовил специально для фестиваля, во многом уникальна и включает подлинные, воссозданные по историческим документам танцы XVII–XVIII веков в сочетании с авторской хореографией, выдержанной в той же эстетике. А коллекция костюмов создана и изготовлена по эскизам, хранящимся в СПБ театральной библиотеке, и воссоздана впервые.

— Пермяки увидят это первыми, — рассказывает художественный руководитель театра Ярослава Бубнова, искусствовед, автор многих художественных проектов в России и за рубежом. — На фестивале мы представим премьеры — два прекрасных и очень сложных барочных танца. Один из них — танец Пассакалия Армиды знаменитой Марии Терезы Сублиньи из оперы Жана Батиста Люлли «Армида». Второй — не менее известный и блистательный Антре Апполона, к которому готовится новый костюм.

Известный Российский ансамбль старинной музыки (художественный руководитель — Владимир Шуляковский) специализируется на искусстве барокко XVII века. Коллектив стал первым исполнителем в России многих сочинений западноевропейских мастеров эпохи барокко и первооткрывателем неизвестной музыки русских композиторов XVIII века, партитуры которых музыканты находят в архивах и библиотеках.

— Квинтэссенция барокко — французская музыка XVII века, которую мы и будем играть, — говорит Владимир Шуляковский-старший. — В России она звучит чрезвычайно редко. Существует очень узкий круг людей, которые её знают и в ней разбираются, — буквально доли процента. И если высокое и среднее барокко худо-бедно ещё звучат, то раннее — а это целая плеяда и французских и итальянских композиторов — никому ничего не говорит и практически не звучит. И эту тему надо продвигать. Мы исполним музыку Ребеля, Монтеклера, Дюпара, Клерамбо — это будут премьерные исполнения в Перми. Наряду с ними будет звучать и музыка Люлли — самого известного французского композитора XVII века, и Рамо — может быть, чуть-чуть менее известного.

Кроме того, мы познакомим пермяков с блок-флейтой сопранино, которую, думаю, у вас ещё не слышали.

На концерте музыки барокко (28 марта) (6+) выступят известные московские музыканты Сергей Полтавский (виола д’амур) и Олеся Кравченко (орган). В необычном дуэте объединятся совершенно разные по звуковой природе музыкальные инструменты эпохи барокко: струнный смычковый инструмент — виола д'амур, обладающая магическим голосом, и поющий на разные голоса величественный орган. Прозвучат сочинения выдающихся немецких и итальянских композиторов: Дитриха Букстехуде, Иоганна Себастьяна Баха, Иоганна Генриха Шмельцера, Джованни Антонио Пандольфи, Арканджело Корелли и Антонио Вивальди.

Концертная программа «Галантный век: аффекты и эффекты» (6+) (29 марта) создана специально для фестиваля и посвящена вокально-инструментальным сочинениям немецких композиторов XVII–XVIII веков.

Изысканная и чувственная музыка эпохи барокко прозвучит в исполнении пермских музыкантов. Евгения Камянская (орган, клавесин), Антон Когун (скрипка), Евгений Синицын (виола да гамба) и Наталья Кириллова (сопрано) знают толк и в барочных страстях, и в тонкостях исторического исполнительства.

Кроме сопрано, органа и скрипки зазвучит редкий для нашего времени струнно-смычковый инструмент — виола да гамба. «Коленная виола» (так буквально переводится её название с итальянского) близка по размеру и диапазону современной виолончели. На концертном вечере предстоит увлекательное путешествие по барочной Германии XVII–XVIII веков. Впервые в Перми прозвучат Salve Regina и Духовный концерт Генриха Бибера, а также Соната для гамбы анонимного автора из манускрипта Кромержиша — одного из самых ценных хранилищ книг в Чехии. В нём хранятся не только манускрипты и первопечатные книги, но и бесценные издания XVI–XVIII веков, в том числе великие произведения гениальных музыкантов — Гайдна, Моцарта и других.

«Дуэт королей» (6+) — программа, где орган и труба прозвучат дуэтом (31 марта). На сцене Органного зала выступят музыканты из Санкт-Петербурга: трубач-виртуоз, солист оркестра Мариинского театра Геннадий Никонов и любимица петербургской публики органистка Мария Лобецкая.

Основу программы концерта составит барочная музыка Германии, прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Николауса Брунса, Георга Муффата. Будет исполнен такой шедевр барокко, как «Адажио» итальянца Томазо Альбинони.

Именно этот дуэт завершит фестиваль 1 апреля выездным концертом в ДК г. Чайковского (6+). Здесь же впервые пройдёт и творческая встреча с Марией Лобецкой, которая расскажет жителям города об органе и органном образовании в России. Продолжая традиции постоянной кропотливой работы Пермской филармонии с юными дарованиями, трубач-виртуоз Геннадий Никонов проведёт мастер-класс для музыкантов Кадетского духового оркестра Лобановской средней школы 30 марта.

Кроме пермской публики концерты фестиваля в прямой трансляции смогут посмотреть жители Губахи, Кунгура, Ильинского, Скобелевки, Усть-Качки, Чёрмоза, Чернушки, Звёздного, Лысьвы, Краснокамска, Добрянки, Елово, Новых Лядов, Голованово, курорта «Ключи», Чайковского, Белоево, Юрлы. Также все выступления будут транслироваться на сайт филармонии.

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