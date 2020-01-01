Подготовьтесь к лету — выбирайте дом в «Троицкой усадьбе» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

В субботу, 20 марта, состоится экскурсия в загородный посёлок «Троицкая усадьба». Готовые уютные дома с участком 8,4 сотки здесь можно приобрести по привлекательной цене от 1 млн 374 тыс. 450 руб., сообщает пресс-служба предприятия.

Загородный поселок «Троицкая усадьба» — это идеальное решение дачного вопроса для вашей семьи. Посёлок расположен на берегу Сылвы в районе деревни Мостовой, рядом с посёлком Троица.

Посёлок «Троицкая усадьба» подключён к электричеству, внутриквартальные проезды отсыпаны щебнем, территория загородного посёлка ограждена общим забором и круглогодично охраняется. Прелесть домов в «Троицкой усадьбе» в том, что они построены из бруса: это экологичный материал, поэтому дышать в таком доме легко.

В этом году у покупателей домов в «Троицкой усадьбе» есть возможность выбрать комплектацию дома на свой вкус: «Стандарт», «Комфорт» и «Престиж». Во всех домах установлены металлические входные двери и окна ПВХ, второй, мансардный этаж домов и пол на первом этаже утеплены. В комплектацию дома «Комфорт» дополнительно входят чистовая отделка, отопление от радиаторов от электросети, разводка электрики внутри дома. В комплектации «Престиж» предусмотрены скважина и система канализации с вводом в дом, стальная раковина. В рамках экскурсии клиентам покажут и расскажут о готовом типовом доме на ул. Причальной, 16 — комплектации «Стандарт».

Кстати, для тех, кто хочет попробовать себя в строительстве, есть уникальная возможность приобрести земельный участок 15 соток по сниженной цене — от 600 тыс. руб.

Назначение использования жилого участка — индивидуальное жилое строительство, это позволит владельцам недвижимости в «Троицкой усадьбе» оформить прописку или построить на участке баню, гараж, новый дом.

На экскурсию необходима предварительная запись по телефону 219-67-07. Подробную информацию о посёлке можно узнать на сайте.

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