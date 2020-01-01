Пермский карбамид подтверждает качество Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Сергея Татарских

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В производственной лаборатории — ОТК филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми установлен оптико-эмиссионный спектрометр ICP-5000. Новое оборудование стоимостью около 9 млн руб. необходимо для подтверждения высокого качества выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба предприятия.

Карбамид, производимый на «ПМУ», имеет широкий спектр применения. В частности, он используется в производстве реагентов — восстановителей оксидов азота в выхлопных газах автомобильных дизельных двигателей. На грузовой автотранспорт, оснащённый такой системой снижения уровня выбросов вредных веществ, не распространяется запрет на въезд в города большинства стран Европы и действуют льготы при пользовании платными дорогами. Для производства этого реагента требуется карбамид, качественные характеристики которого превышают утверждённый в России ГОСТ.

Установленный в лаборатории филиала «ПМУ» спектрометр может анализировать до 72 химических элементов в одной пробе. Принцип прибора основан на атомно-эмиссионной спектрометрии, что позволяет определять содержание веществ с точностью до 0,0001% и подтверждать требуемое качество пермского карбамида.

Марина Лапаева, инженер-химик производственной лаборатории ОТК филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

— По результатам анализов смело можно сказать, что наш карбамид — высокого качества, не имеет отклонений и является одним из лучших производимых в России. Он полностью удовлетворяет высоким запросам промышленных потребителей.

При проведении анализа карбамида с помощью спектрометра основная работа специалиста производственной лаборатории — ОТК заключается в длительной и тщательной подготовке пробы. Гранулы карбамида растворяют в воде и три часа выпаривают на плитке. Сухой остаток помещают ещё на два часа в муфельную печь и сжигают при температуре 700°С. Золу сгоревшего карбамида при помощи азотной кислоты снова переводят в раствор и загружают в спектрометр для анализа. Там раствор сгорает в плазме при температуре около 6700°С. Прибор автоматически анализирует сигналы цвета и интенсивности горения и выдаёт качественный состав продукта. Результат выводится на экран компьютера в виде таблицы. Эти данные попадают в сертификаты качества продукции.

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