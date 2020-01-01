Мария Сыропятова Пермский край вошёл в пятёрку регионов по показателю недополученной бизнесом прибыли в 2020 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Бизнес в Пермском крае недополучил в 2020 году 161,9 млрд руб., что сократило суммарную прибыль до 151,9 мрд руб. Такую оценку приводят аналитики сети FinExpertiza.

Показатель глубины падения ставит регион на пятое место в стране после Москвы (-2,1 трлн руб., до 3 трлн руб.), Ямало-Ненецкого автономного округа (-847,9 млрд руб., до 246,8 млрд руб.), Татарстана (-392,9 млрд руб., до 54,5 млрд руб.) и Сахалинской области (163 млрд руб., до 188,8 млрд руб.).

При этом есть регионы, которые, наоборот, увеличили показатели прибыли. На первом месте —предприятия Ханты-Мансийского автономного округа (+459,1 млрд руб., до 1 трлн руб.). На втором — бизнес Ростовской области (+178,6 млрд руб., до 123,5 млрд руб.), на третьем — предприятия Белгородской области (+162,8 млрд руб., до 361,1 млрд руб.), на четвёртом — Мурманской области (+149,2 млрд руб., до 229,7 млрд руб.). Пятёрку замыкает Калининградская область (+117,6 млрд руб., до 170,6 млрд руб.).



Совокупная прибыль российского бизнеса (без МСП) сократилась на 3,8 трлн руб., достигнув показателя 12,42 трлн руб.

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