В больницах Прикамья в штатный режим вернули 2436 «ковидных» коек Для лечения больных с коронавирусом сохраняется коечный фонд на 2056 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи со стабилизацией ситуации с распространением COVID-19 в регионе с начала года перепрофилирование мест в стационарах под приём плановых пациентов прошло в 11 медучреждениях Прикамья, в том числе в шести лечебницах Перми. Всего в штатный режим работы возвращены 2436 «ковидных» коек. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на минздрав региона.

Полностью восстановлено оказание плановой медпомощи в филиале клинической больницы Свердловского района на ул. Серпуховской, в Очёрской, Суксунской и Берёзовской районных больницах, Северной больнице Коми округа, пермской горбольнице им. Гринберга.

Частично — в Лысьвенской больнице, Октябрьской районной больнице, краевой больнице им. Вагнера в Березниках, клинической больнице Свердловского района и пермской МСЧ №1.

На сегодня в Пермском крае для лечения больных с коронавирусом сохраняется коечный фонд на 2056 человек. Из них «ковидными» пациентами занято 66,2% коек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.