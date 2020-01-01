Дмитрий Махонин занял третье место в ПФО по уровню политической устойчивости Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты компании «Минченко Консалтинг» составили IX рейтинг политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0». Губернатора Пермского края Дмитрия Махонина по совокупности баллов они определили на третье место (из 14) в Приволжском федеральном округе. Возглавляет рейтинг в ПФО глава Татарстана Рустам Минниханов, на втором месте — глава Чувашии Олег Николаев.

При составлении рейтинга «Минченко Консалтинг» опирались на девять критериев: поддержка внутри «Политбюро 2.0», наличие у губернатора под управлением большого проекта, экономическая привлекательность региона, срок полномочий, наличие у губернатора уникального позиционирования, качество политического менеджемента, отсутствие конфликтов на федеральном и региональном уровне, а также угрозы уголовного преследования членов правительства.

Эксперты отмечают, что новый набор KPI для губернаторов, утверждённых указом президента 4 февраля, «явно отражает стремление федерального центра улучшить параметры молодёжной политики»: «Теперь будет оцениваться доля граждан, вовлечённых в волонтёрскую активность, а также качество системы выявления талантливой молодёжи. В этой связи станут ещё более востребованными новые стратегии улучшения имиджевого позиционирования губернаторов, их вовлечённость в активность через социальные медиа и навыки общения с молодым избирателем в парадигме «новой искренности»».

«Единый день голосования 2021 года станет одним из наиболее сложных институционально и стратегически значимых для федерального центра, — уверены политологи. — Помимо региональных выборов предстоят выборы в Государственную думу, исход которых определит контуры решения 2024 года и будущего политического режима. Особенно отметим, что сразу для девяти губернаторов, которые вступили в должность осенью 2020 года, выборы в Госдуму станут первой федеральной кампанией и первым по-настоящему серьёзным электоральным испытанием на новом посту. Эксперимент с разведением вертикали власти и партийной структуры признан неудачным, поэтому главенство региональной иерархии при управлении будущей кампанией уже не вызывает сомнений».

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