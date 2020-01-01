Прокуратура требует наказать организаторов крещенских купаний в Кунгурской ледяной пещере Они могут нанести ущерб занесённым в Красную книгу Пермского края рачкам-бокоплавам Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Кунгурская городская прокуратура проверила обращение граждан, обеспокоенных проведением купаний в подземных озёрах Кунгурской ледяной пещеры. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

В православный праздник Крещения несколько лет их организует ООО «Сталагмит-Экскурс». Общество располагает правом пользования участком недр для ведения экскурсионной деятельности в пещере.

В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что в подземных озёрах обитают рачки-бокоплавы, занесённые в Красную книгу Пермского края, и несоблюдение установленного порядка охраны редких организмов может привести к их исчезновению.

Прокурор внёс представление директору ООО «Сталагмит-Экскурс», также материалы проверки направлены в министерство природных ресурсов Пермского края для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.