«Единороссы» Пермского края создали оргкомитет по проведению праймериз Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае утверждён состав регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования «Единой России».

Региональный оргкомитет займётся проведением праймериз по кандидатурам, выдвигающимся от партии «Единая Россия» в депутаты Госдумы.



В его состав вошли 16 человек. Среди них врио ректора Пермского госуниверситета Дмитрий Красильников, член правления Пермского краевого отделения Российского детского фонда Елена Лебедева, председатель ТОС «Нагорный-2» Галина Теплова и другие.

Возглавил региональный оргкомитет секретарь реготделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев.

По его словам, «задача оргкомитета — организовать процедуру предварительного голосования так, чтобы она прошла открыто, непредвзято и честно».

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