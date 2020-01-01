Директора фирмы в Чайковском будут судить за хищение средств нацпроекта «Образование» Поделиться Поделиться Твитнуть

Городская прокуратура в г. Чайковском Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора местной коммерческой организации.

Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что обвиняемый, возглавляя строительную фирму, осуществлявшую ремонт школьного спортзала в п. Прикамском в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребеёка» нацпроекта «Образование», похитил более 179 тыс. руб.

Как сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры, при выполнении ремонта им были использованы стройматериалы и спортивное оборудование, «не соответствующее техническому заданию к контракту, а впоследствии завышена стоимость выполненных работ», а заказчику были предоставлены фиктивные счета-фактуры.

Уголовное дело будет направлено в Чайковский городской суд для рассмотрения по существу.

В ходе расследования ущерб, причинённый обвиняемым, возмещён в полном объёме.

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