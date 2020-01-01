Прокуратура начала проверку «Новогор-Прикамье» Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Орджоникидзевского района г. Перми организовала проверку ООО «Новогор-Прикамье».

Поводом для проведения надзорных мероприятий стало длительное отсутствие водоснабжения в ряде домов индивидуальной жилой застройки и многоквартирных домов на территории Орджоникидзевского района, в том числе в микрорайоне «Камский», в домах 27 и 29 по ул. Ольховская.

Как сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа, по результатам проверки, в случае выявления нарушений нормативного обеспечения населения коммунальными услугами, будут приняты меры прокурорского реагирования.



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