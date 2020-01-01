Елена Лодыгина журналист На охрану « Завода Шпагина » потратят 2,7 млн руб. Контракт будет заключён на восемь месяцев Поделиться Поделиться Твитнуть

Территория завода им. Шпагина

Управление отраслевого заказа объявило открытый конкурс на оказание услуг по охране имущества «Завода Шпагина» на ул. Советской. Стоимость услуги оценена в 2,749 млн руб. Заявки на конкурс принимаются до 7 апреля.

Как сказано в конкурсной документации, имущество являются собственностью Пермского края. Подрядчик должен будет обеспечить охрану объекта с 1 мая 2021 года по 10 декабря 2021 года.

Напомним, в прошлом году за те же самые услуги краевые власти заплатили 2,178 млн руб. Охрана осуществлялась в течение 213 календарных дней.

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