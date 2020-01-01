В Перми к отлову бездомных собак начнут привлекать полицию Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми прошло совещание по вопросу обращения с безнадзорными собаками. Городские чиновники и представители различных ведомств договорились, что теперь ловцов бездомных собак при выездах на проблемные территории будут сопровождать наряды полиции, сообщает ТК «ВЕТТА».

Начальник управления по экологии и природопользованию пермской администрации Дмитрий Андреев отметил, что главная цель работы — снизить количество собак без владельцев и покусов местных жителей. По его словам, сейчас выпуск животных из приюта в городскую среду прекращён. За прошлый год число покусов безнадзорными животными по сравнению с 2019 годом снизилось на 27%.

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