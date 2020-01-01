Лауреатов конкурса «Театральное Поволжье» объявят в День театра Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В День театра, который отмечается 27 марта, состоится финал второго фестиваля «Театральное Приволжье». Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В этот день будут объявлены победители фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов. Их выберет экспертное жюри. Подробнее о конкурсе можно узнать в пром-ролике​.

Участниками фестиваля в этом году стали 416 коллективов.

От Пермского края в окружном этапе участвуют молодежный театр при ПГНИУ (спектакль «Р»(16+) по мотивам пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор») и театральная студия «Овация» из Соликамска (спектакль «А зори здесь тихие…»(16+) по мотивам повести Б. Л. Васильева). Видеоверсии их спектаклей можно увидеть на официальном youtube-канале фестиваля и поддержать лайками.

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