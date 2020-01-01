На «Азоте» внедряют цифровую платформу управления остановочными ремонтами Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» компании «УРАЛХИМ» внедряют пилотный проект «Система управления остановочными ремонтами» (СУОР). На разработку цифровой платформы направлено около 6 млн руб., сообщает пресс-служба предприятия.

Главное преимущество СУОР — мобильность. В основе программы — возможность в режиме реального времени направлять задания для сотрудников ремонтных бригад, а также отслеживать ход выполнения ремонтных работ как с компьютера, так и с мобильного телефона. Система позволяет объединить все виды работ в одну общую базу и быстро получить точные данные о ходе выполнения каждого этапа работ в любой момент времени.

Экспериментальной площадкой для внедрения системы стало отделение А цеха слабой азотной кислоты. Специалисты тестировали программу во время остановочного ремонта цеха. В программу загрузили около 200 отдельных видов работ, которые разделили по направлениям, у каждого — несколько исполнителей. К примеру, слесарь-ремонтник может видеть в мобильном приложении исключительно свою ремонтную часть и ежедневно отчитываться о её выполнении. На основе этих данных другой пользователь видит, как протекает ремонт. Во время экспериментального пользования специалисты отмечали те места, которые стоит доработать или улучшить в программе.

Вячеслав Гришкин, руководитель направления цифровой трансформации АО «ОХК «УРАЛХИМ», куратор проекта внедрения СУОР:

— Повышение эффективности функции ТОиР за счёт цифровизации является для нас одной из приоритетных задач. Применение цифровых инструментов для контроля и управления ремонтными бригадами позволяет экономить ресурсы, сократить сроки и повысить качество работ в ходе проведения остановочных ремонтов на производственных площадках «УРАЛХИМа».

Леонид Соколов, начальник управления планирования технического обслуживания и ремонта филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Мы познакомились с продуктом, получили от специалистов около 30 предложений по улучшению. Разработчики исправят её, затем мы проверим, как работает обновлённая программа, и пустим в промышленную эксплуатацию. Боевое крещение СУОР планируется в мае 2021 года во время первого большого остановочного ремонта на агрегате №2 производства аммиака. В дальнейшем системой будут пользоваться во всех цехах.

После удачного внедрения программы на «Азоте» ею воспользуются и остальные филиалы холдинга «УРАЛХИМ».

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Эта программа позволяет визуализировать и удобно контролировать ход выполнения работ. Она доступна и с рабочего компьютера, и с мобильного телефона. В отличие от используемой 1С, где указывается только план и факт выполнения работ, СУОР расширяет границы и может показать, как текущий момент отдельных ремонтных работ в режиме реального времени, так и последовательность мероприятий. Оперативно, удобно и просто.

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