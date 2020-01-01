Жителей Пермского края предупреждают о падении обломков ракеты Запуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Байконур запланирован на& 20 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

На территорию Свердловской области и Пермского края возможно падение ступеней ракеты «Союз-2». Об этом предупредили местных жителей в администрациях г. Карпинска и г. Красновишерска. Запуск ракеты с космодрома Байконур должен состояться в субботу.

В Прикамье в зону возможного падения отделяющихся частей ракеты-носителя входит территория Кваркуша (горный хребет на Северном Урале) и Кутимского участкового лесничества Красновишерского района, уточнили в местном ЕДДС.

Администрация Красновишерского городского округа просит воздержаться от посещения указанных территорий в период запуска космического аппарата «с целью сохранения жизни и здоровья».

Запуск космического аппарата «КАС500-1»/ПНН с космодрома Байконур должен состояться 20 марта в 11 часов 07 минут. Но он может быть перенесён на резервные даты: 21, 22, 23 или 24 марта.

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