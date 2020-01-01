Елена Лодыгина журналист Участок трассы Екатеринбург-Пермь может стать частью платной дороги Москва-Казань Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Платную автодорогу М-12 от Москвы до Казани могут продлить — она пройдёт между Челябинском и Екатеринбургом. Об этом сообщает E1.ru.

«Также рассматривается вариант частичного использования трассы Екатеринбург — Пермь как части маршрутного коридора. Сейчас идут изыскания и рассматриваются различные схемы», — цитирует E1.ru начальника ФКУ «Уралуправтодор» Александра Бусенко.

Напомним, решение о строительстве платной трассы Москва-Казань было принято в прошлом году. Позднее её решили продолжить до Екатеринбурга. При этом были предложены два варианта строительства: через Московский тракт, либо через Челябинский тракт.

Ранее компания «Автодор-инвест» объявила аукцион на проведение предпроектных работ по строительству скоростной дороги Казань-Екатеринбург. Победителем стала фирма «Петербургские дороги», предложившая выполнить все работы за 110,7 млн руб.





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