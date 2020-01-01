Елена Лодыгинажурналист
Сотрудники администрации Мотовилихинского района Перми нарушили антикоррупционное законодательство
В администрации Мотовилихинского района Перми муниципальные служащие представили неполные и недостоверные сведения в декларациях о доходах. Об этом сообщает краевая прокуратура.
В частности, одним служащим не был указан доход от сторонней организации, где он тоже работал без предварительного уведомления органа местного самоуправления. Другим — не был отражён доход в размере свыше 100 тыс. руб., полученный по предыдущему месту работы.
По результатам внесённого прокурорского представления трое сотрудников администрации привлечены к дисциплинарной ответственности, в отношении ещё четырёх — инициирована служебная проверка.
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